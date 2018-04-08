شاهد.. ولي العهد يزور منازل تضررت من إعصار هارفي وأعيد بناؤها من متطوعين سعوديين

المناطق - الرياض

زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع، أحد المنازل التي تعرضت لإعصار هارفي وأعيد بناؤها من خلال جهد إغاثي من متطوعين سعوديين.

والتقى ولي العهد خلال الزيارة عمدة هيوستن سيلفستر تيرنر، والمديرة التنفيذية لمنظمة habitat for humanity أليسون هاي، الذين رحبا بولي العه، معبرين عن التقدير للدعم المقدم من أبناء المملكة لمدينة هيوستن عقب إعصار هارفي.

وفي ختام الزيارة عبرت إحدى أصحاب المنازل المتضررة عن تقديرهم للمملكة وأبنائها في وقفتها الإنسانية معهم عقب تضرر منازلهم من إعصار هارفي.

والتقى الأمير محمد بن سلمان بعد ذلك عددا من المتطوعين السعوديين، حيث قدم ولي العهد الشكر لهم على مشاركتهم في هذه الأعمال الإنسانية وعكس الصورة المشرفة للشباب السعودي في تعاطفهم مع جيرانهم جراء ما أحدثه الإعصار.