مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما كشفته التحقيقات بشأن الطفلة هيفاء !!

مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما كشفته التحقيقات بشأن الطفلة هيفاء !!

أبرز المواد
القبض على معالج شعبي بالرياض.. وهذا ما عُثر عليه بحوزته!

القبض على معالج شعبي بالرياض.. وهذا ما عُثر عليه بحوزته!

أبرز المواد
لهذا السبب .. دراسة تحذركم من اسخدام مناديل الأطفال المبللة

لهذا السبب .. دراسة تحذركم من اسخدام مناديل الأطفال المبللة

أبرز المواد
الصحة تعلن اكتشاف حالات جرب في جازان

الصحة تعلن اكتشاف حالات جرب في جازان

أبرز المواد

شاهد.. ولي العهد يزور منازل تضررت من إعصار هارفي وأعيد بناؤها من متطوعين سعوديين

شاهد.. ولي العهد يزور منازل تضررت من إعصار هارفي وأعيد بناؤها من متطوعين سعوديين
http://almnatiq.net/?p=563136
المناطق - الرياض

زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع، أحد المنازل التي تعرضت لإعصار هارفي وأعيد بناؤها من خلال جهد إغاثي من متطوعين سعوديين.

والتقى ولي العهد خلال الزيارة عمدة هيوستن سيلفستر تيرنر، والمديرة التنفيذية لمنظمة habitat for humanity أليسون هاي، الذين رحبا بولي العه، معبرين عن التقدير للدعم المقدم من أبناء المملكة لمدينة هيوستن عقب إعصار هارفي.

وفي ختام الزيارة عبرت إحدى أصحاب المنازل المتضررة عن تقديرهم للمملكة وأبنائها في وقفتها الإنسانية معهم عقب تضرر منازلهم من إعصار هارفي.

والتقى الأمير محمد بن سلمان بعد ذلك عددا من المتطوعين السعوديين، حيث قدم ولي العهد الشكر لهم على مشاركتهم في هذه الأعمال الإنسانية وعكس الصورة المشرفة للشباب السعودي في تعاطفهم مع جيرانهم جراء ما أحدثه الإعصار.

 

 

روابط ذات صلة

حريق في “حراج حفرالباطن” للمرة الرابعة في شهرين .. ومطالب بكشف “اللغز” !!

حريق في “حراج حفرالباطن” للمرة الرابعة في شهرين .. ومطالب بكشف “اللغز” !!
19 وظيفة إدارية في أمازون دوت كوم بالرياض وجدة

19 وظيفة إدارية في أمازون دوت كوم بالرياض وجدة
“الشرعية” تستعيد جبل مسعودة الاستراتيجي.. وتخلف قتلى من الحوثي

“الشرعية” تستعيد جبل مسعودة الاستراتيجي.. وتخلف قتلى من الحوثي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*