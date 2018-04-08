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19 وظيفة إدارية في أمازون دوت كوم بالرياض وجدة

19 وظيفة إدارية في أمازون دوت كوم بالرياض وجدة
http://almnatiq.net/?p=563141
المناطق - الرياض

أعلنت شركة أمازون.كوم عن توفر (19) وظائف إدارية وقيادية لحملة البكالوريوس فأعلى من ذوي الخبرة للعمل لصالح موقعها الإقليمي (سوق.كوم) من خلال عقود عمل مع طرفها المتعاقد (شركة آفاق كيو تيك للتجارة العامة) في السعودية (الرياض وجدة).

وجاءت الوظائف في المجالات التالية:

– إدارة العمليات والاستيفاء (7 وظائف)
– المشتريات والتخطيط وإدارة المخزون (6 وظائف)
– المرافق والصيانة والعقارات (وظيفتين)
– تنمية الأعمال التجارية وشؤون التجار (وظيفة واحدة)
– الموارد البشرية (وظيفة واحدة)
– الشؤون القانونية (وظيفة واحدة)
– الإمدادات وإدارة النقل (وظيفة واحدة)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على هذا الرابط.

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