احدث الأخبار

ليبيا تشكل قوة قتالية لردع مهربي السلاح والبشر
أبرز المواد
 شاهد .. “أرامكو” تهيئ مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي لعقد القمة العربية
أبرز المواد
 شاهد.. لحظة اصطدام سفينة عملاقة قادمة إلى السعودية بمطعم وقصر تاريخي على ضفاف البوسفور
أبرز المواد
 واشنطن تطالب بمعاقبة نظام الأسد ومن يدعمه في الهجمات الكيميائية
أبرز المواد
 أنباء عن إطلاق يوتيوب جديد للأطفال
أبرز المواد
 تكريم رؤساء مراكز الشرط في مدينة حائل والمحافظات التابعة المتعاونين مع وحدة الحماية الاجتماعية
منطقة حائل
 غرفة الرياض تكمل متطلبات نظام التصنيف الاقتصادي “ISIC4”
منطقة الرياض
 أمير منطقة الباحة يرعى بعد غدا حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة بالجامعة
منطقة الباحة
 غرفة القصيم تعقد لقاءً يجمع محافظ هيئة (منشاّت) برجال أعمال المنطقة
منطقة القصيم
 تدخل طبي ناجح بمركزي بريدة ينقذ حياة شاب يعاني من ورم بداخله صديد في الرأس
منطقة القصيم
 ولي العهد يغادر مدينة هيوستن مختتماً زيارته للولايات المتحدة الأمريكية متوجهاً للجمهورية الفرنسية
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تطلق غداً برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” بالتعاون مع تعليم نجران
منطقة نجران
شاهد .. لحظة انفجار “آيفون” بوجه شابة

شاهد .. لحظة انفجار “آيفون” بوجه شابة

أبرز المواد
شاهد.. ولي العهد يزور منازل تضررت من إعصار هارفي وأعيد بناؤها من متطوعين سعوديين

شاهد.. ولي العهد يزور منازل تضررت من إعصار هارفي وأعيد بناؤها من متطوعين سعوديين

أبرز المواد
ضربات “قاصمة” للتحالف على مواقع الحوثيين .. وانهيارات “متسارعة” للميليشيات

ضربات “قاصمة” للتحالف على مواقع الحوثيين .. وانهيارات “متسارعة” للميليشيات

أبرز المواد
شاهد.. محتجون إيرانيون يكسرون حاجز الخوف .. ويحرقون رؤوس النظام

شاهد.. محتجون إيرانيون يكسرون حاجز الخوف .. ويحرقون رؤوس النظام

أبرز المواد

أنباء عن إطلاق يوتيوب جديد للأطفال

أنباء عن إطلاق يوتيوب جديد للأطفال
http://almnatiq.net/?p=563152
المناطق - وكالات

كشف تقرير نشره موقع بازفييد الإخباري عن عزم شركة يوتيوب إصدار تطبيق جديد خاص بالأطفال. ويُعد التطبيق الجديد إصدار مُعدَّل من يوتيوب لا يضم المحتويات التي تثير الجدل.

ولن تشمل مقاطع الفيديو المنشورة على يوتيوب الجديد سوى تلك التي يصرح بها مجموعة من الخبراء في الشركة والتي يتم اختيارها من قنوات محددة.

جاءت هذه الخطوة، والتي لم يتم الإعلان عنها رسميًا حتى الآن، بعد شكاوى متعددة من خوارزمية يوتيوب التي تقترح مقاطع الفيديو على الأطفال، حيث تجذب خوارزمية المقاطع المقترحة أحيانًا الكثير من المشاهدات نحو محتويات متطرفة.

بل وصل الأمر إلى نشر المعلومات المكذوبة ونظريات المؤامرة بل ومعلومات خاطئة حول شكل الأرض والحياة على القمر وحياة المخلوقات الغريبة.

وقد تم توجيه العديد من الانتقادات إلى يوتيوب طوال العام الماضي لاستضافته المحتويات المتطرفة الشاذة التي يتخذها المعلنون بيئة قوية لجذب المشاهدات إلى إعلاناتهم، وذلك على الرغم من بذل الشركة جهودًا كبيرة لمحاربة محتويات استغلال الأطفال، بما في ذلك إزالة المواد الإعلانية من ملايين مقاطع الفيديو، وفرض قيود على أعمار المشاهدين على المحتويات ذات القيود، وكذلك زيادة عدد موظفيها العاملين على فحص منصة العمل.

كما أعلنت الشركة الشهر الماضي أنها ستستخدم موسوعة ويكيبيديا للمساعدة في التعرف على الحقائق حول ملفات الفيديو والتي تبث نظريات المؤامرة. ومن جانبها قالت ويكيبيديا إنه لم يتم إعلامهم بهذا القرار على الإطلاق.

ولم يؤكد المتحدث باسم شركة يوتيوب خطواتها حتى الآن كما لم ينف صحة التقرير، واكتفى بتأكيد أن الشركة تبذل قصارى جهدها لتقدم محتويات مناسبة للأطفال، وفقا لما نقلته “البوابة العربية للتقنية”.

روابط ذات صلة

ليبيا تشكل قوة قتالية لردع مهربي السلاح والبشر

ليبيا تشكل قوة قتالية لردع مهربي السلاح والبشر
شاهد .. “أرامكو” تهيئ مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي لعقد القمة العربية

شاهد .. “أرامكو” تهيئ مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي لعقد القمة العربية
شاهد.. لحظة اصطدام سفينة عملاقة قادمة إلى السعودية بمطعم وقصر تاريخي على ضفاف البوسفور

شاهد.. لحظة اصطدام سفينة عملاقة قادمة إلى السعودية بمطعم وقصر تاريخي على ضفاف البوسفور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*