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بيان من الديوان الملكي : سمو ولي العهد يغادر إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية

بيان من الديوان الملكي : سمو ولي العهد يغادر إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية
http://almnatiq.net/?p=563158
المناطق - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي “
بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واستجابة للدعوة المقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم السبت 21 / 7 / 1439هـ الموافق 7 / 4 / 2018م إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وعدداً من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته .

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