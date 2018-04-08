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ولي العهد يرعى إطلاق مشروع شركة موتيفا المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية للبتروكيماويات في مصفاة بورت أرثر العملاقة

ولي العهد يرعى إطلاق مشروع شركة موتيفا المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية للبتروكيماويات في مصفاة بورت أرثر العملاقة
http://almnatiq.net/?p=563161
المناطق - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة هيوستن اليوم إطلاق مشروع شركة موتيفا المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية للبتروكيماويات في مصفاة بورت أرثر العملاقة.
وتضمن الحفل كلمة ترحيبية من معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.
وقد جرى التوقيع على مذكرتي تفاهم الأولى لدراسة الاستثمار في مجمع الاثيلين في موتيفا، وقعها من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر ومن الجانب الأمريكي رئيس شركة technip fmc ستان كانيز، والثانية لدراسة الاستثمار في مجمع المواد الكيميائية ( اروماتكس) في موتيفا وقعها من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر ومن الجانب الأمريكي الرئيس المدير التنفيذي من honeywell ريبيكا ليبيرت .
وقد شهد سموه احتفالية أرامكو الذي شارك فيه الجيل الأول من موظفي أرامكو بما في ذلك التنفيذيين الأوائل للشركة، ويجسد العلاقات الإنسانية بين الشعبين السعودي والأمريكي.
وفي ختام الحفل تسلم سمو ولي العهد هدية من موظفي أرامكو المتقاعدين، كما التقطت الصور التذكارية .
حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الرسمي لسمو ولي العهد.

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