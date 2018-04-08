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ولي العهد يطلع على أجندة أبحاث أرامكو السعودية ومجالات التركيز البحثي لها في الولايات المتحدة الأمريكية

ولي العهد يطلع على أجندة أبحاث أرامكو السعودية ومجالات التركيز البحثي لها في الولايات المتحدة الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=563165
المناطق - واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على أجندة أبحاث أرامكو السعودية ومجالات التركيز البحثي لها في الولايات المتحدة الأمريكية .
جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي العهد اليوم لمقر أرامكو للأبحاث في مدينة هيوستن، حيث قدم معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إيجازا عن المركز .
كما شاهد سمو ولي العهد عرضا عن مجالات أبحاث أرامكو السعودية وشبكتها التقنية العالمية ، وعرضا عن مجالات التركيز البحثي لأرامكو السعودية في أمريكا، وعرضا مختصرا عن تقنيات أرامكو شمل تصوير تجسيمي (هولو غرام) ، وعرضا عن تقنية محركات السيارات ذات الكفائة البيئية العالية التي تطورها أرامكو.
وتفقد سمو ولي العهد خلال الزيارة مختبرات أرامكو في هيوستن والتقى بموظفيها بينما اطلع في بوستن على عدد آخر من التقنيات والابحاث.
وفي ختام الزيارة قدم رئيس ارامكو المهندس أمين الناصر هدية تذكارية عبارة عن شهادة برائة اختراع حصلت عليها الشركة مقابل تقنيتها المبتكرة لتحويل النفط الخام الى منتجات كيمياوية بدون عمليات التكرير ومن ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة أمام جدار براءات الاختراع .
وقد خاطب سمو ولي العهد الباحثين محفزاً اياهم من أن العمل الرائع الذي يقومون به سيجلب الخير للعالم.

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