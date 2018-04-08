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أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=563168
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -هطولاً للأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل ،تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية، نجران ، جازان ، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة ) .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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