احدث الأخبار

حريق في برج ترامب امتد إلى عدد من الطوابق
أبرز المواد
 أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 ولي العهد يطلع على أجندة أبحاث أرامكو السعودية ومجالات التركيز البحثي لها في الولايات المتحدة الأمريكية
أبرز المواد
 ولي العهد يرعى إطلاق مشروع شركة موتيفا المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية للبتروكيماويات في مصفاة بورت أرثر العملاقة
أبرز المواد
 بيان من الديوان الملكي : سمو ولي العهد يغادر إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية
أبرز المواد
 المتاجرون على إيقاع العواطف
أبرز المواد
 الديوان الملكي: سمو ولي العهد يغادر إلى فرنسا
أبرز المواد
 حريق في “حراج حفرالباطن” للمرة الرابعة في شهرين .. ومطالب بكشف “اللغز” !!
أبرز المواد
 19 وظيفة إدارية في أمازون دوت كوم بالرياض وجدة
أبرز المواد
 شاهد.. ولي العهد يزور منازل تضررت من إعصار هارفي وأعيد بناؤها من متطوعين سعوديين
أبرز المواد
 “الشرعية” تستعيد جبل مسعودة الاستراتيجي.. وتخلف قتلى من الحوثي
أبرز المواد
 هواوي تُطلق متجر تطبيقاتها AppGallery عالميا
أبرز المواد
مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما كشفته التحقيقات بشأن الطفلة هيفاء !!

مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما كشفته التحقيقات بشأن الطفلة هيفاء !!

أبرز المواد
لهذا السبب .. دراسة تحذركم من اسخدام مناديل الأطفال المبللة

لهذا السبب .. دراسة تحذركم من اسخدام مناديل الأطفال المبللة

أبرز المواد
القبض على معالج شعبي بالرياض.. وهذا ما عُثر عليه بحوزته!

القبض على معالج شعبي بالرياض.. وهذا ما عُثر عليه بحوزته!

أبرز المواد
إسقاط إجازات موظفي الدولة غير المتمتعين خلال 3 سنوات

إسقاط إجازات موظفي الدولة غير المتمتعين خلال 3 سنوات

أبرز المواد

حريق في برج ترامب امتد إلى عدد من الطوابق

حريق في برج ترامب امتد إلى عدد من الطوابق
http://almnatiq.net/?p=563173
المناطق - وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة السيطرة على الحريق الذي نشب في شقة بالطابق الخمسين من برج ترامب في مانهاتن بنيويورك.

وأعلن متحدث باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب أنها وابنها بارون لم يكونا متواجدين بالبرج لحظة اندلاع الحريق، بل في واشنطن العاصمة. ويملك دونالد ترامب منزلا ومكتبا في البرج.

واندلعت النيران في شقة سكنية بالطابق الخمسين من البرج، وامتدت ألسنة اللهب إلى عدد من الطوابق، كما سقط حطام من آثار الحريق على الجادة الخامسة في نيويورك.

وأصيب شخص بجروح خطيرة إثر اندلاع حريق في برج ترامب بمدينة نيويورك أمس.
وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك أن ثلاثة من رجال الإطفاء عانوا من إصابات غير مهددة للحياة حيث شارك أكثر من 100 من رجال الإطفاء في إخماد الحريق.
وقالت إدارة شرطة نيويورك:” إنه تم إغلاق الشوارع وسط مانهاتن للتعامل مع حريق ناطحة السحاب المكونة من 58 طابقًا”.
ويمكن رؤية النيران والدخان المتصاعد من نوافذ الطابق الـخمسين من المبنى الواقع في جادة مانهاتن، في صورة نشرتها إدارة الإطفاء.
وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً “تمت السيطرة على الحريق في البرج و رجال الإطفاء قاموا بعمل عظيم”.
يذكر أن برج ترامب يعد مجمعًا سكنيًا وتجاريًا، ويضم منزلاً للرئيس الأمريكي في نيويورك بالإضافة إلى مطاعم ومحلات تجارية.

روابط ذات صلة

أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
ولي العهد يطلع على أجندة أبحاث أرامكو السعودية ومجالات التركيز البحثي لها في الولايات المتحدة الأمريكية

ولي العهد يطلع على أجندة أبحاث أرامكو السعودية ومجالات التركيز البحثي لها في الولايات المتحدة الأمريكية
ولي العهد يرعى إطلاق مشروع شركة موتيفا المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية للبتروكيماويات في مصفاة بورت أرثر العملاقة

ولي العهد يرعى إطلاق مشروع شركة موتيفا المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية للبتروكيماويات في مصفاة بورت أرثر العملاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*