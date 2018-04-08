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انطلاق مسابقة “وزارة التعليم للقرآن والسنة ” بمكة المكرمة

انطلاق مسابقة “وزارة التعليم للقرآن والسنة ” بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=563185
المناطق - واس

تنطلق يوم غد الاثنين فعاليات مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما, على مستوى المملكة التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة 23-25 من الشهر الجاري.
وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي, بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ من العناية الكبيرة التي تحظى بها مسابقات القرآن الكريم على المستويين المحلي والدولي لتحفيز الناشئة لحفظ كتاب الله وتلاوته وتدبره، وتشجيع الأجيال على التمسك بآدابه والتحلي بأخلاقه والعمل بأحكامه, مشيراً للنهج الذي تسير عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز, – طيّب الله ثراه – إلى هذا العهد المبارك.
من جهته أوضح رئيس اللجنة المنظمة فيصل أبو حيمد, أن المسابقة هذا العام ستكون في المجالات الثلاثة, القرآن الكريم للطلاب والطالبات، والسيرة النبوية والحديث الشريف بمراحله الثانوية والمتوسطة والمعلمين، وذلك بمشاركة 233 من الطلاب والطالبات والمعلمين مقسمين علي أقسام المسابقة، مشيراً إلى أن منافسات حفظ القرآن الكريم ستكون خلال ستة مستويات تشمل القران كاملا، الفرع الثاني20 جزءاً، الفرع الثالث 15 جزءاً ، الفرع الرابع 10 أجزاء، الفرع الخامس 5 أجزاء، وحفظ القرآن كاملاً للمعلمين والمعلمات.
وكشف أبو حيمد أن منافسات السيرة النبوية عبارة عن 200 سؤال في السيرة، والمنافسات الثالثة للمسابقة ستكون في الحديث الشريف لمرحلة الثانوية بـ 100 سؤال في الحديث إضافة إلى 50 سؤالاً مختاراً من كتاب “إعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنجية المنصورة ” مع فوائد مستنبطة من 12 حديثا، 50 حديثاً في حفظ الأمن، بينما ستكون مسابقة الحديث الشريف للمرحلة المتوسطة عن 50 حديثا النووية مع فوائد مستنبطة من 8 أحاديث، إضافة إلى خمسين 50 حديثاً في حفظ الأمن.
وأبان أبو حيمد, أن المسابقة ستتضمن مسابقة الحديث الشريف للمعلمين ” عمدة الأحكام من كلام خير الأنام” عليه الصلاة والسلام ( 390 ) حديثاً، بالإضافة إلى معاني الكلمات ، بالإضافة الى 200 حديث في العقيدة من كتاب “بلوغ السعادة من أدلة توحيد العبادة “.

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