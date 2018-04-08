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أمير الجوف يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجان مجلس المنطقة

أمير الجوف يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجان مجلس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=563188
المناطق - الجوف

في إطار حرص صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف حفظه الله” للعمل على تحقيق كفاءة لجان مجلس المنطقة، وبما يحقق أيضاً استراتيجية المنطقة في بناء الإنسان وتنمية المكان ، حيث أصدر سموه قراراً يقضي بإعادة تشكيل لجان مجلس المنطقة تضمن تقليص عدد اللجان إلى خمسة لجان وتعديل بعض أسماء اللجان ومهامها واختصاصاتها واستحداث لجنة جديدة بهدف الارتقاء ‏بأعمال  المجلس وتحسين الأداء على النحو التالي :


1-  ‏لجنة تنمية الخدمات والمرافق العامة والإسكان

2-  ‏لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية

3-  ‏لجنة التنمية الثقافية والشبابية

4- لجنة التنمية الاجتماعية والتمكين

5- ‏لجنة تنمية وتطوير الأحياء والقرى

‏أوضح ذلك وكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري الذي بين أن سمو أمير المنطقة شدد على دور لجان المجلس والحاجة إلى بذل قصارى الجهد ورفع مستوى التنسيق مع الاجهزة الحكومية‏ وأهمية وضع منهج عمل لأعمالها ووقوفها الميداني ‏وبما يحقق  تشخيص الواقع و سرعة دراسة المواضيع المحالة للجان وأولويات المشاريع المطلوبة ، متطلعاً سموه من أمانة المجلس وضع آلية عمل فاعله لمتابعة تنفيذ قرارات و توصيات مجلس المنطقة 

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