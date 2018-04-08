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ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.9% في دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2018م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق

ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.9% في دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2018م مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق
http://almnatiq.net/?p=563191
الرياض - وليد الحمود

أشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن أسعار المستهلكين في دول المجال شهدت ارتفاعاً كبيرًا في شهر يناير 2018م مقارنة مع مستواها في نفس الشهر من العام السابق بلغت نسبته 4.9%

باستثناء السكن ، ووفقا للأرقام الصادرة عن المركز  شهدت مجموعة التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 54.6%، ومجموعة النقل بنسبة 9.9%، وكلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 5.8% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.5%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.8%، ومجموعة الصحة بنسبة 2.4%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة -1.8%.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام فقد ساهمت مجموعة النقل في شهر يناير 2018م بأعلى مساهمة بلغت 1.6 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.9%، كذلك ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5 نقطة مئوية، وكلًا من مجموعة التبغ ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 نقطة مئوية، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.3 نقطة مئوية، في المقابل ساهمت مجموعة الملابس

والأحذية بمساهمة سالبة بلغت -0.1 نقطة مئوية.
ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر يناير 2018م فقد شكلت مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 2.5 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 4.9%، تلتها المملكة العربية السعودية بما نسبته 2.0 نقطة مئوية، وكلًا من مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم. ويعزى هذا الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات نتيجة البدأ في تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية  في كل من دولة الإمارت العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والضريبة الانتقائية في مملكة البحرين، والذي تم الاتفاق عليه في لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء مالية دول المجلس في 27 أكتوبر  2016م.
وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت ارتفاعًا بنسبة 3.6% في شهر يناير 2018م مقارنة مع الشهر السابق. ومن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها خلال شهر يناير 2018م مقارنة مع الشهر السابق هي: مجموعة التبغ بنسبة 9.2%، تلتها مجموعة النقل بنسبة 6.9%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.9%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3.7%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 3.4%، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 3.2%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.7%.

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