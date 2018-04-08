القوات المسلحة المصرية تُصدر البيان رقم 18 عن نتائج العملية سيناء 2018

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية ، البيان رقم 18 للعملية الشاملة سيناء 2018، حيث شمل البيان نتائج عملية مواجهة الإرهاب خلال الأيام الماضية.
وأكد البيان، أن القوات المصرية نجحت في القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة بسيناء، بجانب استهداف القوات الجوية وكرين لإرهابيين بسيناء.
وجاءت تفاصيل البيان كالتالى:
1- استهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين.
2- القضاء على 3 عناصر تكفيرية والقبض على فردين بوسط سيناء.
3- تدمير والتحفظ على 46 عربة للعناصر الإرهابية.
4- ضبط وتدمير 114 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
5- تدمير 386 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على 16 قنبلة ومجموعة من الأجهزة اللاسلكية وكميات من الذخائر ومحطة إرسال.
6- اكتشاف وتدمير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمة.
7- القبض على 250 فرداً من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.
8- اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو وضبط كميات من المواد المخدرة.
9- تنظيم أكثر من 584 كمين ودورية أمنية غير مدبرة.
10- اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح.
11- ضبط عربتين بداخلهما كميات كبيرة من الحشيش والأفيون المخدر.
12- ضبط عربة دفع رباعى بها كميات من الذخائر.
13- دفع القوافل الغذائية وتوزيع الحصص التموينية لإمداد المواطنين بكافة الاحتياجات المعيشية.
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