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نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل يقيم برنامج تلقيح النخيل وفوائد الجمار

نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل يقيم برنامج تلقيح النخيل وفوائد الجمار
http://almnatiq.net/?p=563220
المناطق - الجوف

بقيادة قائد نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل بالجوف الأستاذ محمد بن عبدالله الحسن ومشرفي الأنشطة نفذ النادي برنامج ” آبار ” تلقيح النخيل وفوائد الجمار وهو لب النخلة ، حيث زار عدد 35 منتسب من نادي الحي مزرعة الأستاذ نواف المعزي برفقة مشرف النشاط الإجتماعي الأستاذ تركي الصالح ومشرف النشاط الفني الأستاذ سعود العامر  .

حيث تعرف الزائرين على كيفية تلقيح النخيل وفوائد الجمار وأنواع تلقيح النخيل منها العادي ومنها التلقيح المائي والتعرف على التشويك وأنواع النخيل وأشهرها بمنطقة الجوف الحلوة .

حيث استقبلهم الأستاذ عبدالرحمن نواف المعزي بالتمور المختلفة و القهوة العربية والماء و العصائر وقدم شرح وافي للزائرين وتأتي الزيارة متزامنه مع مهرجان #حلوة_وطن #مهرجان_تمور_الجوف_الخامس والذي ينطلق برعاية كريمة من سمو أمير الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مساء يوم الاثنين المقبل الموافق  23  رجب 1439  بمدينة التمور بالجوف .

وفي نهاية الزيارة قدم المعزي بعض الهدايا من التمور للفريق الزائر كما قدم الحسن درع تذكاري لصاحب المزرعة مقدما الشكر و التقدير لهم لحسن الحفاوة و الاستقبال  .. كما قدم الشكر و التقدير للاخ فواز العفر على تبرعه في نقل الزائرين لمزرعة الاخ نواف المعزي بارك الله جهودهما.

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