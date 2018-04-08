نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل يقيم برنامج تلقيح النخيل وفوائد الجمار

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بقيادة قائد نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل بالجوف الأستاذ محمد بن عبدالله الحسن ومشرفي الأنشطة نفذ النادي برنامج ” آبار ” تلقيح النخيل وفوائد الجمار وهو لب النخلة ، حيث زار عدد 35 منتسب من نادي الحي مزرعة الأستاذ نواف المعزي برفقة مشرف النشاط الإجتماعي الأستاذ تركي الصالح ومشرف النشاط الفني الأستاذ سعود العامر .

حيث تعرف الزائرين على كيفية تلقيح النخيل وفوائد الجمار وأنواع تلقيح النخيل منها العادي ومنها التلقيح المائي والتعرف على التشويك وأنواع النخيل وأشهرها بمنطقة الجوف الحلوة .

حيث استقبلهم الأستاذ عبدالرحمن نواف المعزي بالتمور المختلفة و القهوة العربية والماء و العصائر وقدم شرح وافي للزائرين وتأتي الزيارة متزامنه مع مهرجان #حلوة_وطن #مهرجان_تمور_الجوف_الخامس والذي ينطلق برعاية كريمة من سمو أمير الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 23 رجب 1439 بمدينة التمور بالجوف .

وفي نهاية الزيارة قدم المعزي بعض الهدايا من التمور للفريق الزائر كما قدم الحسن درع تذكاري لصاحب المزرعة مقدما الشكر و التقدير لهم لحسن الحفاوة و الاستقبال .. كما قدم الشكر و التقدير للاخ فواز العفر على تبرعه في نقل الزائرين لمزرعة الاخ نواف المعزي بارك الله جهودهما.