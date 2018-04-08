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صور من زيارة سمو ولي العهد لرئيسي أمريكا الأسبقين جورج بوش الأب والابن

صور من زيارة سمو ولي العهد لرئيسي أمريكا الأسبقين جورج بوش الأب والابن
http://almnatiq.net/?p=563225
المناطق - الرياض

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الرئيسين الأمريكيين الأسبقين جورج بوش الأب وجورج بوش الابن، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر وذلك بمنزل الرئيس بوش الأب في مدينة هيوستن الأمريكية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد غادر مدينة سان فرانسيسكو في وقت سابق، متوجها إلى مدينة هيوستن في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

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