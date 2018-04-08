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كيف علم مراسل قناة “العالم” الإيرانية باستهداف “دوما” السورية بالكيماوي قبل حدوثه؟

كيف علم مراسل قناة “العالم” الإيرانية باستهداف “دوما” السورية بالكيماوي قبل حدوثه؟
http://almnatiq.net/?p=563230
المناطق - الرياض

كشف مراسل قناة “العالم” الإيرانية المدعو “حسين مرتضى” عن حدوث مفاجآت مدوية في مدينة دوما السورية، قبيل ساعات من استهدافها بالكيماوي من قبل قوات النظام، مخلفة مئات الضحايا جلهم من المدنيين.
وقال العميل الإيراني “حسن مرتضى”، وهو يقف على مشارف مدينة دوما، خلال مقطع فيدو صوره لنفسه وهو يشرح ما سيحدث من مفاجآت ستذهل سكان المدينة المحاصرة والمقاتلين المتواجدين فيها، ومبدياً سعادته على مشاهد القصف التي وصفها بالتمهيدية.
ووصف مرتضى عمليات القصف التي عمل على رصدها من على مشارف مدينة دوما، بالمقبلات، متوعدًا بحدوث ما هو “أعظم” خلال الساعات القادمة وقال: “هيدي مقبلات حتى ما يتفاجؤو بيلي رح يشوفو بعد شوي.. إذا استمرت المعركة في شيء رح يشوفوا أول مرة”، في تأكيدات على علمه باستهداف المدينة المحاصرة بالكيماوي.

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