الكلية التقنية بنجران تطلق غداً برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” بالتعاون مع تعليم نجران

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تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بنجران والإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران بحضور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد الفهيد في وقت سابق تطلق الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم غداً برنامج” التثقيف التعليمي المهني” لطلاب المرحلة الثانوية.

ويأتي برنامج” التثقيف التعليمي المهني” لتبصير الطلاب بقدراتهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية وتحقيقاً لما تضمنه رؤية 2030 من توجيه الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة واستكمالاً للتعاون المثمر بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق أن برنامج” التثقيف التعليمي المهني” يعمل على التمكين من اختيار أفضل خيارات التعليم والعمل التقني والمهني، عن طريق بناء منظومة تثقيف مهني متكاملة متجانسة لدى الطلاب، بهدف الموازنة بين الطموحات الشخصية وحاجات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على مبدأ احترام وتقدير جميع المهن، وتوليد التوقعات لدى الشباب حول وظائف المبتدئين، وغرس قيمة التدرج المستمر طوال العمل .

موضحاً بأنه ستقام سلسلة من المحاضرات التعريفية والتثقيفية لعدد من مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة.