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ولي العهد يغادر مدينة هيوستن مختتماً زيارته للولايات المتحدة الأمريكية متوجهاً للجمهورية الفرنسية

ولي العهد يغادر مدينة هيوستن مختتماً زيارته للولايات المتحدة الأمريكية متوجهاً للجمهورية الفرنسية
http://almnatiq.net/?p=563242
المناطق - واس

غادر بحفظ الله ورعايته صاحب الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مدينة هيوستن الأمريكية بعد اختتام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية.
وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته مدينة هيوستن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من المسؤولين في السفارة.

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