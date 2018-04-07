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تدخل طبي ناجح بمركزي بريدة ينقذ حياة شاب يعاني من ورم بداخله صديد في الرأس

تدخل طبي ناجح بمركزي بريدة ينقذ حياة شاب يعاني من ورم بداخله صديد في الرأس
http://almnatiq.net/?p=563245
المناطق - بريدة

تمكن بفضل الله أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى بريدة المركزي من إنقاذ حياة شاب في مقتبل العمر يعاني من وجود ورم مع خراج بالرأس ويقع خلف الأذن بداخله صديد، مسبباً له تآكل في عظمة الخشاء للرأس ، وكان المريض قد حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وهو يعاني من ألم شديد بالأذن اليمنى مع وجود ورم، وبعد المعاينة وعمل أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي للورم، لمتابعة المخ، بينت الأشعة وجود ورم وخراج بالرأس خلف الأذن داخله صديد وتسوس شديد بعظمة الخشاء. حيث تم على الفور اتخاذ قرار سريع من قبل الفريق المعالج ، بتحويل المريض إلى العمليات العاجلة، حيث تم فتح الخراج وإستخراج 20 مل من الصديد و فتح عظمة الخشاء وتنظيف التسوس الداخلي بالعظام، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد والمريض حالته مستقرة وفي تحسن مستمر.

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