احدث الأخبار

أمير منطقة الباحة يرعى بعد غدا حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة بالجامعة
منطقة الباحة
 غرفة القصيم تعقد لقاءً يجمع محافظ هيئة (منشاّت) برجال أعمال المنطقة
منطقة القصيم
 تدخل طبي ناجح بمركزي بريدة ينقذ حياة شاب يعاني من ورم بداخله صديد في الرأس
منطقة القصيم
 ولي العهد يغادر مدينة هيوستن مختتماً زيارته للولايات المتحدة الأمريكية متوجهاً للجمهورية الفرنسية
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تطلق غداً برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” بالتعاون مع تعليم نجران
منطقة نجران
 خادمة اثيبوبية في الخرج تدخل طفله العناية المركزة
منطقة الرياض
 كيف علم مراسل قناة “العالم” الإيرانية باستهداف “دوما” السورية بالكيماوي قبل حدوثه؟
أبرز المواد
 صور من زيارة سمو ولي العهد لرئيسي أمريكا الأسبقين جورج بوش الأب والابن
أبرز المواد
 نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل يقيم برنامج تلقيح النخيل وفوائد الجمار
منطقة الجوف
 أمير قطر يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المزمع عقدها في المملكة
أبرز المواد
 توقعات بهطول أمطار ربيعية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يرعى حفل تكريم 142 فائزا بجائزة السويدان للتميز
المنطقة الشرقية
مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما كشفته التحقيقات بشأن الطفلة هيفاء !!

مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما كشفته التحقيقات بشأن الطفلة هيفاء !!

أبرز المواد
لهذا السبب .. دراسة تحذركم من اسخدام مناديل الأطفال المبللة

لهذا السبب .. دراسة تحذركم من اسخدام مناديل الأطفال المبللة

أبرز المواد
شاهد .. لحظة انفجار “آيفون” بوجه شابة

شاهد .. لحظة انفجار “آيفون” بوجه شابة

أبرز المواد
شاهد .. هذا ما فعله “البرد” في أغنام مواطن .. “طلقات رصاص” !!

شاهد .. هذا ما فعله “البرد” في أغنام مواطن .. “طلقات رصاص” !!

أبرز المواد

أمير منطقة الباحة يرعى بعد غدا حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة بالجامعة

أمير منطقة الباحة يرعى بعد غدا حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة بالجامعة
http://almnatiq.net/?p=563252
المناطق - الباحة
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بعد غد الثلاثاء حفل تخريج  الدفعة الثانية عشرة بجامعة الباحة من خريجي طلابها وطالباتها للعام الجامعي 1438- 1439هـ في كافة برامج الجامعة من حملة (الماجستير، والدبلوم العالي، والبكالوريوس) في مختلف التخصصات الطبية، والعلمية، والنظرية، وذلك في مدينة الملك سعود الرياضية.
من جهته رفع معالي مدير الجامعة شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما قدَّمته وتقدِّمه للتعليم من رعاية ومتابعة، ودعم غير محدود؛ للرقي به في كافة المجالات، ومثمِّنًا في الوقت ذاته حرص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ومتابعته واهتمامه بجامعة الباحة، ومقدِّرًا لسموه حضوره ورعايته الكريمة حفل الاحتفاء بخريجي الدفعة الثانية عشرة من طلابها وطالباتها، ومشاركة سموه فرحتهم وتحفيزهم، ودعمهم لمواصلة رحلة البناء في هذا الوطن الغالي، بعد أن تسلَّحوا بأدوات العلم والمعرفة؛ ليكونوا ركيزة أساسية من ركائز هذا الوطن، ولبنة صالحة من لبناته؛ لينضموا إلى ما سبقهم من الخريجين والخريجات لحمل لواء التطوير والتنمية والعطاء، والقيام بواجبهم تجاه دينهم، ثم مليكهم، ووطنهم.
كما شكر معالي مدير الجامعة حرم سمو أمير منطقة الباحة على حضورها ومشاركتها فرحة الجامعة بتخريج الدفعة الثانية عشرة من خريجاتها، ومثمنًا لسموها حضورها ومشاركتها؛ لما لذلك من أثر كبير في تحفيزهنّ ودعمهنّ وتشجيعهنّ.
مؤكدًا أن رعاية سموِّها تُعدُّ مناسبة غالية على الجامعة
وأشار إلى أنَّ احتفاء جامعة الباحة بهذه الكوكبة المتميزة من الخريجين والخريجات يأتي في إطار ما تحمله الجامعة من رسالة، ورؤية، وأهداف تصبُّ جميعها نحو تأهيل الكوادر الوطنية الشابة؛ لتأخذ دورها الرِّيادي في التنمية الوطنية، والمشاركة الفعَّالة لإكمال مسيرة بناء الوطن، نظير ما قدَّمته وتقدِّمه حكومتنا الرّشيدة من دعم متواصل، ودعم سخي لخدمة التعليم، وطلبة العلم على كافَّة المستويات والمراحل.
وأكد الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين أن جامعة الباحة تفخر بجميع طلابها وطالباتها، وتسعى لتأهيلهم ودعمهم لمواصلة رحلتهم العلمية والأكاديمية؛ ليكونوا أدوات فعَّالة لبناء هذا الوطن الغالي، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسعى لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها للمساهمة في تنمية الوطن بالعناصر البشرية المؤهلة، انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة، ودعمًا لرؤية السعودية 2030.
وفي نهاية حديثه قدَّم معالي مدير الجامعة تهنئته الخاصة لجميع الطلاب والطالبات الخرجين والخريجات، ومعبِّرًا في الوقت ذاته عن سعادته الكبيرة بهذه المناسبة الغالية على الجامعة، وهي تزفُّ كل عام كوكبة متميزة من أبنائها وبناتها إلى ميادين العمل والجد؛ ليقدموا خلاصة ما تعلموه لبناء وطنهم، وخدمة مجتمعهم، وقال: بكم أيُّها الخريجون والخريجات تستمر رحلة العطاء والتنمية لبناء هذا الوطن الغالي، وبكم نصنع وطنًا عظيمًا متقدِّمًا في شتى المجالات، بعد أن تسلَّحتم بأدوات العلم والمعرفة.

روابط ذات صلة

إخراج أربعة أشخاص من مركبه جرفتها السيول بمركز نخال بالباحة

إخراج أربعة أشخاص من مركبه جرفتها السيول بمركز نخال بالباحة
توقعات بهطول أمطار على بعض محافظات منطقة الباحة

توقعات بهطول أمطار على بعض محافظات منطقة الباحة
مصرع امرأه وإصابة زوجها وثلاثة من الأطفال في حادث مروري بالباحة

مصرع امرأه وإصابة زوجها وثلاثة من الأطفال في حادث مروري بالباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*