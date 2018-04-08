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غرفة الرياض تكمل متطلبات نظام التصنيف الاقتصادي “ISIC4”

غرفة الرياض تكمل متطلبات نظام التصنيف الاقتصادي “ISIC4”
http://almnatiq.net/?p=563255
المناطق - الرياض

اكملت غرفة الرياض نظام التصنيف الاقتصادي الموحد للأنشطة “ISIC4” الهادف لتوحيد تصنيف أنشطة القطاع الخاص الاقتصادية والتجارية لتسهيل تبادل ومقارنة البيانات بين المؤسسات والهيئات الاقتصادية والتجارية داخل المملكة وربطها بالتصنيف الإقليمي والعالمي، وهو النظام الذي أعدته الهيئة العامة للإحصاء والمنبثق عن نظام التصنيف الدولي الصادر عن الأمم المتحدة.

وأوضح الأمين العام لغرفة الرياض الأستاذ أحمد السويلم أن هذا النظام الذي تطبقه غرفة الرياض لأول مرة على مستوى الغرف السعودية، يعد تصنيفاً مرجعياً دولياً للأنشطة الإنتاجية واستخدامها في جمع وتبليغ الإحصاءات حسب الأنشطة التي تمارسها ووفق البلدان والمناطق التي صنفتها الأمم المتحدة كدول متقدمة أو نامية، كما يهدف النظام لتوحيد تبويب وعرض البيانات والمؤشرات وإجراء المقارنات وتبادل الخبرات بين المنشآت في الدول المختلفة.

وتابع السويلم أن التصنيف يسهم في توفير مجموعة من البيانات الإحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي للإنتاج والعمالة والأجور والأصول الرأسمالية والأرباح والخسائر والميزانيات، كما يسهم في إيجاد إطار عام يسهل إجراء المقارنة بين البيانات الإحصائية للمنشآت الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف أن النظام يهدف كذلك لإيجاد معايير محلية ودولية تحدد نوعية السلع والخدمات وأوجه استخدامها، والخدمات المرتبطة والمحلات الوسيطة والتكنولوجيا المستخدمة وطرق التمويل، بمعنى تحديد نوع النشاط الاقتصادي الرئيسي بصرف النظر عن طبيعة الملكية وأسلوب العمل.

وأوضح الأمين العام أن إجمالي الأنشطة التي تم ربطها فعلياً بنظام “ISIC4” بلغ 2696 نشاطاً، وبلغ عدد الأنشطة التي تم نقلها فعلياً للمنشآت المشتركة بالغرفة أكثر من مليون و223 ألف نشاط.

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