تكريم رؤساء مراكز الشرط في مدينة حائل والمحافظات التابعة المتعاونين مع وحدة الحماية الاجتماعية

المناطق - حائل

بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح محمد العياد قام مدير وحدة الحماية الاجتماعية بحائل الاستاذ فهد سعود العتيبي بتكريم عدد من رؤساء مراكز الشرط في مدينة حائل والمحافظات التابعة لها وذلك نظير جهودهم التي بذلوها مع ادارة الفرع بالمنطقة لتسهيل عمل الفريق التنفيذي بالوحدة بالنزول الميداني للحالات الحرجة ومقابلة المعنفيين والوقوف معهم بالميدان وتسهيل جميع العقبات التي تواجه عمل الباحثين والباحثات

مثمنا العتيبي جهود المتعاونين لكل أنشطة وحدة الحماية ودورها المهم في المجتمع مثنيا علی دعم ومتابعة المدير العام لفرع الوزارة واهتمامه المستمر للوحدة الاجتماعية الامر الذي سجل لها انجازات بالغة الأثر .

فيما شكر المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة جهود وعمل وحدة الحماية بالمنطقة من ادارة ومشرفين ومشرفات وابراز الانشطة التي تعزز من دورها المهم بالمجتمع .