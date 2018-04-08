واشنطن تطالب بمعاقبة نظام الأسد ومن يدعمه في الهجمات الكيميائية

المناطق - وكالات

دعت الولايات المتحدة روسيا للمساعدة في منع وقوع هجمات كيميائية في سوريا، وذلك بعد ساعات من اتهامها روسيا بدعم السلطات السورية.

وجاء في بيان صدر عن الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت: “تدعو الولايات المتحدة روسيا لوقف دعمها الثابت (للنظام السوري) والعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي لمنع مواصلة الهجمات الكيميائية الوحشية”.

وفي الوقت ذاته أشارت إلى أن الولايات المتحدة تتابع تقارير عن احتمال وقوع هجوم كيميائي في دوما السورية، مضيفة أن روسيا يجب أن تتحمل المسؤولية إن شملت الواقعة استخدام أسلحة كيميائية مميتة.

وقالت: “هذه الأنباء إذا تأكدت، فإنها تثير رعبا وتتطلب ردا سريعا في جانب المجتمع الدولي. يجب معاقبة نظام الأسد وكل من يدعمه، كما من الضروري منع وقوع هجمات جديدة. وروسيا التي تدعم النظام بثبات تتحمل في نهاية المطاف مسؤولية هذه الهجمات الوحشية”.