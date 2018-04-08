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شاهد.. لحظة اصطدام سفينة عملاقة قادمة إلى السعودية بمطعم وقصر تاريخي على ضفاف البوسفور

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المناطق - وكالات

وثق شاهد عيان بكاميرته لحظة اصطدام سفينة الشحن “Vitaspirit” العملاقة، بقصر تاريخي يقع على ضفاف مضيق البوسفور في تركيا.

ووفقا للفيديو المرفق فإن الشخص الذي وثق الحادث كان متواجدا مع أشخاص آخرين في مطعم قريب جدا من البناء التاريخي الذي دُمر جزء كبير منه، بعد أن فقد قبطان السفينة التحكم بعجلة القيادة نتيجة لعطل فني فيها.

ووقع الحادث أمس السبت في منطقة “أناضولو-حصاري” في الجزء الآسيوي من إسطنبول، وتضاربت الأنباء حول وجهة الناقلة، إلا أن أحد المصادر أشار إلى أنها كانت تنقل بضائع من روسيا إلى السعودية.

ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى نتيجة للحادث، إلا أن المبنى التاريخي الذي شيد في القرن الثامن عشر ويقدر سعره بـ 85 مليون دولار تعرض لأضرار جسيمة.

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