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شاهد .. “أرامكو” تهيئ مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي لعقد القمة العربية

شاهد .. “أرامكو” تهيئ مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي لعقد القمة العربية
http://almnatiq.net/?p=563275
المناطق - الرياض

لا تزال شركة أرامكو السعودية، التي أوكل لها تنظيم القمة العربية المزمع عقدها يوم الأحد المقبل الموافق 15 إبريل الجاري تجري ترتيباتها وتختر استعداداتها عملاق النفط أرامكو للقمة المرتقبة.

ويظهر في مقطع الفيديو مدى الاستعدادات الكبيرة التي تجريها شركة أرامكو في مدينة الظهران، وفي الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” تحديداً من أجل أن تظهر القمة بمظهر مشرف وبحلة جديدة تتميز بها المملكة.

وسيستقبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قادة الدول العربية في مقر القمة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” في 15 أبريل المقبل.

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