شاهد.. لحظة استهداف التحالف للميليشيات في صرواح كـ “الجرذان”

المناطق - وكالات

نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، السبت، مقطع #فيديو، يظهر لحظة استهداف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن لمواقع ميليشيات الحوثي في جبهة صرواح غرب مأرب.

ويظهر المقطع قصف مدفعية الجيش اليمني، لمواقع الحوثيين في ذات الجبهة، التي شهدت مواجهات عنيفة، السبت، لقي خلالها ما لا يقل عن 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجُرح آخرون، بحسب مصدر عسكري.

وشن طيران التحالف عدة غارات على مواقع وتعزيزات للحوثيين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير آليات قتالية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح.