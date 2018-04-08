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وحدة حائل الاجتماعية تشارك بجناح تعريفي وتثقيفي في اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية .

وحدة حائل الاجتماعية تشارك بجناح تعريفي وتثقيفي في اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية .
http://almnatiq.net/?p=563299
المناطق - مشعل المري

بتوجيه من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد شاركت وحده الحمايه بمنطقة حائل باليوم العالمي للخدمه الاجتماعيه والذي اقيم على هامش الفعاليات في مقر مستشفى الملك خالد وتحت اشراف مدير الوحده الاستاذ فهد العتيبي بهدف تفعيل المبادره من واقع التعاون بين اقسام الخدمه الاجتماعيه بمختلف الجهات واللجان المشاركة حيث تمت فعاليات المشاركه من خلال تنظيم جناح الحمايه الاجتماعيه والذي احتوى على المجسمات الصوتيه والمضيئه والكتيبات والبروشورات التي تهدف للتوعيه والوقايه من العنف والحمايه والتثقيف من الايذاء .
والجدير بالذكر انه كان هناك بنر خاص لتوضيح نظام حمايه الطفل والمحافظه على حقوق الانسان والحمايه من الايذاء واشتملت الفعاليات ايضا تقديم الهدايا ومجلات الاطفال التوعويه لتجذب جميع افراد الاسره التي احتوت على العبارات الهادفه والنصائح والارشادات للوقايه من العنف الاسري مما اثار استقطاب العديد من المراجعين والزوار واتيحت لقاءات توعويه لتوضيح دور الاخصائي الاجتماعي في تقديم الخدمه الاجتماعيه لجميع الفئات المعنيه وهم المراه اي كان عمرها والاطفال دون سن الثامنه عشره وكبار السن والمستضعفين من ذوي الاحتياجات الخاصه .
فيما قدم المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة شكره البالغ لجهود ادارة الوحدة والزملاء والزميلات لكل ما يهم اختصاصات الوحدة وتعاونها مع الجهات والمناسبات الاجتماعية .

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