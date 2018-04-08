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شاهد .. جريان وادي أبا المياه جنوب تمير بكامل قوته.. وفيضان مياهه الغزيرة

شاهد .. جريان وادي أبا المياه جنوب تمير بكامل قوته.. وفيضان مياهه الغزيرة
http://almnatiq.net/?p=563302
المناطق - الرياض

تسببت الأمطار التي هطلت على منطقة الرياض، في جريان وادي أبا المياه جنوب تمير بنحو ٢٠ كيلو متر بكامل قوته.

ووفقا لمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، فقد فاض مياه الوادي من فوق خط تمير، إذ بدت كميات كبيرة من المياه وهي تعبر الطريق.

يذكر أنه هطلت صباح اليوم أمطار غزيرة ومتفرقة على مركز جلاجل ومركز روضة سدير ومركز الأرطاوية سال على إثرها سد وادي جلاجل وشعيب روضة سدير وشعيب الرميمي بعودة سدير وشعيب الوادي بعشيرة سدير.

كما سال على إثرها شعيب النميسا بروضة سدير وشعيب الخطامة بسدير وشعيب الزويليات بحوطة سدير. جعلها الله أمطار خير وبركة ونفع بها أرجاء البلاد.

 

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