وزير الحرس الوطني يؤدي صلاة الميت على أمير الفوج الثامن والثلاثين

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أدّى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني بعد صلاة ظهر اليوم، صلاة الميت على أمير الفوج الثامن والثلاثين المكلف نايف بن محمد الفرحان الإيداء – رحمه الله – ، وذلك بجامع الراجحي بالرياض.

وقدم سموه تعازيه ومواساته لذوي الفقيد وأقاربه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده برحمته ومغفرته ويلهم أهلة وذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الحرس الوطني على مشاعره ومواساته لهم، كما تقدموا بالشكر لكل من واساهم في فقيدهم.

وأدّى الصلاة مع سمو وزير الحرس الوطني ، معالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ، ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وأمراء الأفواج ووكلائهم وعدد من المسؤولين في وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.