أدّى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني بعد صلاة ظهر اليوم، صلاة الميت على أمير الفوج الثامن والثلاثين المكلف نايف بن محمد الفرحان الإيداء – رحمه الله – ، وذلك بجامع الراجحي بالرياض.
وقدم سموه تعازيه ومواساته لذوي الفقيد وأقاربه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده برحمته ومغفرته ويلهم أهلة وذويه الصبر والسلوان .
من جانبهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الحرس الوطني على مشاعره ومواساته لهم، كما تقدموا بالشكر لكل من واساهم في فقيدهم.
وأدّى الصلاة مع سمو وزير الحرس الوطني ، معالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ، ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وأمراء الأفواج ووكلائهم وعدد من المسؤولين في وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.
وزير الحرس الوطني يؤدي صلاة الميت على أمير الفوج الثامن والثلاثين
أدّى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني بعد صلاة ظهر اليوم، صلاة الميت على أمير الفوج الثامن والثلاثين المكلف نايف بن محمد الفرحان الإيداء – رحمه الله – ، وذلك بجامع الراجحي بالرياض.
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