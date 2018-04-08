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وزير الحرس الوطني يؤدي صلاة الميت على أمير الفوج الثامن والثلاثين

وزير الحرس الوطني يؤدي صلاة الميت على أمير الفوج الثامن والثلاثين
http://almnatiq.net/?p=563358
المناطق - واس

أدّى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني بعد صلاة ظهر اليوم، صلاة الميت على أمير الفوج الثامن والثلاثين المكلف نايف بن محمد الفرحان الإيداء – رحمه الله – ، وذلك بجامع الراجحي بالرياض.
وقدم سموه تعازيه ومواساته لذوي الفقيد وأقاربه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده برحمته ومغفرته ويلهم أهلة وذويه الصبر والسلوان .
من جانبهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الحرس الوطني على مشاعره ومواساته لهم، كما تقدموا بالشكر لكل من واساهم في فقيدهم.
وأدّى الصلاة مع سمو وزير الحرس الوطني ، معالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ، ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وأمراء الأفواج ووكلائهم وعدد من المسؤولين في وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.

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