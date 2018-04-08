الخدمة المدنية تبدأ في مطابقة بيانات 288 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية

المناطق - واس

بدأت وزارة الخدمة المدنية اليوم , في استقبال 144متقدماً على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال (الادارية), التي أعلنت عنها الوزارة في السادس من شهر رجب من العام الحالي, وذلك لمطابقة بياناتهم كبدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم الذي يستمر حتى نهاية دوام غدا الاثنين.

من جهة أخرى, بدأت الوزارة اليوم , في استقبال 144 متقدمة على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للنساء (الادارية) لمطابقة بياناتهم النهائية الذي يستمر حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء القادم وذلك في أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ودعت الوزارة, المتقدمين والمتقدمات إلى اصطحاب الهوية الوطنية (أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة)، وأصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، والحاصلين والحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب منهم إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأكدت الوزارة, أن مَن لم يحضر أو تحضر أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة المتاحة فلن يُنظر في المستندات التي تتوافر بعد انتهاء الدوام الرسمي ومَن لم يراجع أو تراجع قبل انتهاء فترة المطابقة سيعد ذلك عدولاً منهم عن الرغبة في التوظيف، مشيرة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.