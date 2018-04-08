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“الخطوط السعودية” تمنح مرضى السرطان ومرافقيهم تخفيضاً بنسبة 50%

“الخطوط السعودية” تمنح مرضى السرطان ومرافقيهم تخفيضاً بنسبة 50%
http://almnatiq.net/?p=563369
المناطق - واس

صدرت موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية, بمنح تخفيض مقداره (50%) على أسعار التذاكر لضيوف “السعودية” من مرضى السرطان ومرافقيهم أسوةً بذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات التي يشملها الناقل الوطني بدعمه في إطار التزامه بدوره الوطني والمسؤولية المجتمعية.

وأصدرت شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي نشرة داخلية لجميع محطاتها ومكاتب المبيعات تضمنت القائمة الجديدة للأسعار المخفضة لفئات معينة من الضيوف، التخفيض من سعر التذكرة ولعدد غير محدود من التذاكر على درجة الضيافة، ويستفيد السعوديون من هذا التخفيض على القطاعين الداخلي والدولي، في حين يحصل المقيمون على هذا التخفيض على القطاع الداخلي، وبذلك تتم معاملة مرضى السرطان في التخفيض الممنوح من “السعودية” أسوة بالضيوف المعوقين حركياً “إعاقة جزئية” بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية والسمعية.

و تضمنت النشرة منح المواطنين زارعي الأعضاء، الكلى، والكبد، والرئة، والقلب تخفيضاً مقداره (25%) للتذاكر الداخلية، وبعدد 3 تذاكر سنوياً لمدة عامين قابلة للتجديد لعام آخر إذا استدعت الظروف الصحية للضيف، أما المواطن المتبرع بالكلى فيتم منحه تخفيضا بنسبة (50%) على 3 تذاكر سفر سنوياً على القطاعين الداخلي والدولي، وبشأن الضيوف المعوقين حركياً “شلل رباعي” فيتم منحهم خصماً مقداره (50%) وبعدد لا محدود من التذاكر للسعوديين والمقيمين على القطاعين الداخلي والدولي وعلى مختلف الدرجات، أما الأكفّاء من “مواطنون ومقيمون فيحصلون على تخفيض قدره (50%) على أسعار تذاكر درجة الضيافة على القطاعين الداخلي والدولي وبعدد غير محدود من التذاكر.

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