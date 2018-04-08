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الأمير سعود بن نايف للمتدربين والمتدربات في برنامج الصحفي الناشئ: ‏تحلوا بالصبر والثقة بالنفس ‏وابحثوا عن المعلومة من مصادرها الصحيحة
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الأمير سعود بن نايف للمتدربين والمتدربات في برنامج الصحفي الناشئ: ‏تحلوا بالصبر والثقة بالنفس ‏وابحثوا عن المعلومة من مصادرها الصحيحة

الأمير سعود بن نايف للمتدربين والمتدربات في برنامج الصحفي الناشئ: ‏تحلوا بالصبر والثقة بالنفس ‏وابحثوا عن المعلومة من مصادرها الصحيحة
http://almnatiq.net/?p=563372
المناطق - فهد المريخي

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأحد بديوان الأمارة المتدربين والمتدربات ببرنامج الصحفي الناشئ والذي أقيم في دار اليوم للأعلام بالتعاون مع الأدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية والبالغ عددهم ” 41 ” متدرباً ومتدربة.

‏وقال سموه خلال اللقاء ‏أن الإعلام اليوم يلعب دورا هاما في الأمم كافة وبالتالي نعول بعد الله على أبناؤنا وبناتنا أن يكونوا احترافيين ويتعلمون أبجديات العمل الصحفي ،وهو ليس مجرد كتابة وليس مجرد مقالات ‏أو روايات ولكنه عمل مؤسسي يتطلب الجهد والمثابرة والعمل والعلم والمراجعة والاطلاع الى العمل الصحفي بمجملة ، والذي يعتمد على المعلومة التي تأتي من مصادر ‏مختلفة.

مبيناً سموه بأن هناك فرق بين الصحفي الناجح والصحفي الذي لم يوفق بالنجاح ، وهو ان الذي يبحث عن الحقيقة ويبحث عن المعلومة الصحيحة بشكل احترافي ولا يأخذ المعلومة ‏‏مجرد أنها وردت من موقع او من أي مجال او سماع من ذا او من ذاك ، فهناك إعلاميين متميزين في العالم العربي وفي العالم ونجد أن قلة منهم هم فقط من حققوا المعادلة الصعبة وأصبحوا اسماء لا معة يشار إليها بالبنان ، مضيفاً سموه في كلمته للمتدربين والمتدربات” ‏أنتم في أول خطواتكم وأول خطوة يجب أن تهتموا بها هي المصداقية ، فهي حجر أساس لا مجال للأخذ والعطاء فيجب أن تكونوا ‏عنوان لكل امر تريدون أن تسلكوه فعندما تكون المصداقية هي ركيزة من الركائز لشخصيتكم كصحفيين وصحفيات تأكدوا بانه ما يتلوها سيكون بإذن الله موفق ويعود على مدى معرفتكم وأطلعكم .”

وأضاف سموه ” بأن الإنسان لا يستطيع أن يكون شاملا فلابد أن يتخصص في مجال ما،‏ فهناك الإعلامي الاجتماعي وهناك الإعلامي السياسي وهناك الإعلامي الرياضي وهناك الإعلامي الثقافي وهناك العديد من المجالات ولكن يمكن ان تكون اعلاميا شاملاً مالم تجعل التخصص الذي ترغبونه هو العمل الذي يركز عليه ، فأنتم لا تزالون في مقتبل العمر والمشوار سيكون ان شاء الله ميسر متى ما حرصتم على البحث عن الحقيقة بحذافيرها وبدقتها .

وقال سموه ” أبنائي وبناتي ‏لست صحافياً حتى أدلي بما يدلي به من تعامل وعمل معكم في فترة تدريبكم فهناك رجالً أفاضل وسيدات أفاضل كانوا معكم في فترة تدريبكم فالان انتم خطوتم الخطوة الأولى إلى هذا المجال فعليكم التحلي بالصبر والتحلي بالثقة بالنفس ‏الإنسان عندما يثق بنفسه عندما يثق برأيه وعندما يثق بقدراته سيكون قادراً بإذن الله على تحقيق ‏المعادلة الصعبة .

وخلال الحفل ألقى مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان كلمة شكر فيها دار اليوم على تبني هذا البرنامج لتدريب الطلاب والطالبات ، كما ألقى رئيس مجلس إدارة دار اليوم الوليد المبارك كلمة تحدث فيها عن البرنامج وآلية تنفيذه وعدد المستفيدين منه.

واختتم سموه بالشكر لمؤسسة دار اليوم الأعلام على هذه المبادرة وأيضاً إدارة التعليم بالمنطقة في توفير كافة السبل ولكل المساهمين في تنفيذ البرنامج ‏داعياً الله أن يكلل الجهود بالنجاح والتوفيق.

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