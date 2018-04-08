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هيئة تقويم التعليم تبدأ بتقويم (1200) مدرسة في جميع مناطق المملكة

هيئة تقويم التعليم تبدأ بتقويم (1200) مدرسة في جميع مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=563386
المناطق - واس

بدأت هيئة تقويم التعليم بتطبيق برنامج التقويم المدرسي الذي سيستهدف خلال عام 2018 تقويم (1200) مدرسة في (45) إدارة تعليم موزعة على جميع مناطق المملكة.
وعدت الهيئة هذا البرنامج أحد العناصر المهمة في الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الهيئة لبرامجها ومشاريعها الرامية لرفع جودة وكفاية العملية التعليمية – التعلمية ، وتحقيقاً لرؤية 2030 التي ركزت في إحدى جوانبها على تطوير منظومة التعليم في المملكة.
وسيسير البرنامج على مراحل لتحقيق أهدافه الساعية لنشر ثقافة التقويم وتعزيز ممارسات التقويم الذاتي في المدارس، من خلال تطبيق معايير الهيئة في التعرف على مستوى أداء المدارس، وتشجيع أفضل الممارسات التعليمية وتبادل الخبرات، وتزويد المدارس بتوصيات التحسين ورفع مستوى الجودة، مما يسهم في تحسين الممارسات التعليمية والتربوية في جميع مدارس المملكة.
مما يذكر أن الهيئة وضعت نموذجا لمعايير التقويم المدرسي عملت على تطويره بالتعاون مع نخبة من الخبراء المحليين والدوليين الذين قاموا بمراجعة الأدبيات التربوية والتجارب المحلية، وأفضل الممارسات العالمية في التقويم المدرسي، إضافة إلى دراسة الاحتياجات التطويرية وتشخيص الواقع والإستفادة من التطبيق السابق للتقويم المدرسي، واستعانت الهيئة بالعاملين في الميدان التربوي لمراجعة وتحكيم النموذج والمعايير.
ولإيمانها بأهمية التكامل مع وزارة التعليم، قامت الهيئة بتنسيق آلية تطبيق البرنامج مع الوزارة التي بدورها وجهت جميع المدارس المستهدفة بالتعاون مع أخصائيي التقويم المدرسي وتسهيل مهامهم. وقد قام المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بزيارة إحدى المدارس المستهدفة في التطبيق، للوقوف على سير البرنامج وحث أخصائيي التقويم المدرسي وقادة المدارس لبذل الجهود لتحقيق النتائج المرجوة من البرنامج.
وعمدت الهيئة إلى تدريب وترخيص (200) من أخصائيي التقويم المدرسي الذين سيقومون بالزيارات التقويمية للمدارس، وعقدت لهم مؤخراً (3) ورش تدريبية في عدد من مناطق المملكة بهدف تعزيز جاهزيتهم للقيام بالزيارات التقويمية للمدارس من خلال تدريبهم على النظام التقني، ومعايير تقويم المدارس، والسياسات والإجراءات المتبعة عند القيام بالزيارات التقويمية.

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