أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء جمعية “أبناء” وعدداً من أبناءها بمناسبة يوم اليتيم العالمي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبة بمقر ديوان أمارة المنطقة بمدينة بريدة , اليوم , بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة تركي المانع , رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “أبناء” بمناسبة اليوم العالمي لليتيم .

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم , مبدياً سعادته بلقائهم ولقاء عدد من الأبناء , محفزاً إياهم بأن يكونوا أبناء صالحين مبدعين مشاركين في بناء وطنهم المعطاء عبر تميزيهم , منوهاً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ للمؤسسات الخيرية والإجتماعية والتي تنعكس بدعمها وبرامجها المتميزة لكافة مستفيديها من أبناء الوطن , مشيداً بالجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “أبناء” داعياً إياهم بالعمل على مضاعفة الجهود لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع مؤكداً على أن ما تقدمة المؤسسات الإجتماعية من أعمال وجهود خيرية لمستفيديها هو تميز للوطن وأبناءه , سائلا الله الإعانة والتوفيق للجميع .

من جانبة رفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “أبناء” بمدينة بريدة عبدالرحمن البليهي شكره وتقديرة لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم للمؤسسات الخيرية وإهتمامه بأبناء الجمعية وتشجيعه لهم .

