“سعود الطبية” تحذر من لدغات العقارب والثعابين خلال موسم الربيع

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ المستشفى العام، من خطورة الاقتراب من الحيوانات اللادغه، عند الخروج لنزهات البرية، خلال الفترة القادمة، والتي تصادف فترة تهيج العقارب والثعابين بعد موسم الشتاء.

ودعت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية، الجميع إلى ضرورة توخي الحذر الشديد عند الخروج، وعدم الاقتراب خصوصاً من العقارب والثعابين ، ولاسيما هذه الأيام، حيث تشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة؛ ويسهم ذلك في خروج تلك الحيوانات من أماكنها.

وأكدت المدينة على أهمية الحرص على أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتي تتمثل في الحرص على لبس الحذاء التي تغطي الساق، بالإضافة إلى أخذ أدوات الإسعافات الأولية.

وأشارت المدينة، إلى أن طوارئ المستشفى العام يشهد أكثر من 25 حالة لدغات عقارب وثعابين شهرياً في فترة الصيف.

ونوهت المدينة على جاهزية أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة كافة على مدار الساعة، حيث يُوجد كادر مؤهل ومدرَّب، وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.