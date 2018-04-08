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فنون أبها تدعم 15 سيدة لتقديم عروض مسرحية

فنون أبها تدعم 15 سيدة لتقديم عروض مسرحية
http://almnatiq.net/?p=563425
المناطق - أبها

تستعد جمعية الثقافة والفنون بأبها لإطلاق سلسلة من المسرحيات النسائية تقوم على كتابتها وتنفيذها 15 سيدة من منطقة عسير تتناول جملة من المواضيع الإجتماعية.
وقال مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه السلسلة جاءت دعماً و نتيجة للدورة التدريبية التي خضعت لها 15 سيدة الأسبوع الماضي بحثت في التشخيص والتمارين الصوتية والجسدية والتقمص والحالة والحالة المضادة والفعل المسرحي في أبعاده ومساراته وقدمت الأستاذة أريج حمدي هذه الدورة المسرحية.
و بين السروي أنه هذه الفرقة النسائية تم تشكيلها تحت إشراف الجمعية تعمل على تبني المواهب الشابة وإتاحة الفرص أمامها لإبراز تفوقها ونبوغها في ظل الإشراف والتوجيه لتصبح حصيلتها داخل إطار ملتزم بالقيم والأصالة و تأسيس جيل مسرحي نسائي يعمل و يساهم في إنتاج فني يعالج القضايا ويجسّد أو يترجم القصص والنّصوص الأدبيّة النسائية باستخدام مزيج من الكلمات وبعض الإيماءات من خلال الصوت والحركة على خشبة المسرح.

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