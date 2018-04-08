58 حرفياً وحرفية ينتجون 800 قطعة مميزة للاستخدام في أماكن مختلفة بالفندق الإعداد لافتتاح أول فندق يعتمد المنتجات الحرفية التراثية السعودية في تصاميم ديكوره وأثاثه

المناطق - الرياض

يجري حاليا الإعداد لافتتاح أول فندق في المملكة تم ادخال المنتجات الحرفية التراثية السعودية في تصاميم ديكوره وأثاثه.

حيث عمل البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على التعاقد والعمل مع فنادق جديد في حي السفارات بالرياض “وقف لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة” ليصبح أول معرض حي يعكس تراث المملكة من خلال اعمال متميزة للحرفيين السعوديين وذلك ضمن مشروع إدخال المنتجات الحرفية السعودية في الفنادق الذي يتبناه البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) مع عدد من الفنادق في مناطق المملكة بهدف ترسيخ الهوية الوطنية ودمجها مع صناعة الضيافة الفندقية مما يمثل قناة ممتازة لإظهار السعودية كدولة ذات تاريخ غني ثقافيا وتاريخيا وتجاريا.

وقدم الدكتور فيصل الخميس المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) شكره وتقديره لمسئولي الفندق على دعمهم وتعاونهم مع المركز في هذا المشروع، مثمنا دعم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الذي يعتبر الفندق أحد أوقافه .

وثمن د. الخميس الدعم والمتابعة المباشرة للمشروع من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الاشرفية للبرنامج، ودعمه للحرفيين وتحفيزهم من أجل تطوير منتجات حرفية تتناسب مع متطلبات الفندق والمعايير العالمية التي يطبقها وتعكس كذلك التراث الوطني السعودي.

وأشار إلى أن عدد الحرفيين الذين شاركوا في هذا المشروع كان 58 حرفياً وحرفية في مختلف الحرف، وتم انتاج أكثر من 800 قطعة مميزة للاستخدام في أماكن مختلفة بالفندق بشكل مدروس واحترافي.

مبينا أن هذه القطع شملت 7 انواع مهمة من الحرف (اعمال خشبية، سيراميك، أعمال القط العسيري، الجصيات، المنسوجات، الاعمال الصخرية، وأعمال فنية اخرى من معظم مناطق المملكة.

وأضاف بأن العمل جاري علي تصميم واخراج دليل مصور باللغتين العربية والانجليزية يعكس الاعمال المتميزة للحرفيين الذين شاركوا في هذا المشروع.

وأشار د. الخميس إلى أن التصميم الداخلي للفنادق واضافة المنتجات الحرفية الوطنية سيكون له دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل، كما سيسهم في رفع التوعية بالمنتجات الحرفية والمهارات الموجودة لدى الحرفيين والحرفيات وضمان استمرارها عبر الأجيال.

وقال بأن برنامج (بارع) سبق أن وقع اتفاقيات مع 11 فندق من أهم الفنادق في المملكة، للاستفادة من انتاج أكثر من 500 حرفي وحرفية سعودية.

وأوضح أن الاتفاقيات التي وقعت لا تهتم بتلبية احتياجات كل فندق على الحرف اليدوية فحسب، بل تهدف أيضا إلى تطوير خط انتاج يتعلق بإضافة المنتجات الحرفية الوطنية إلى الفنادق بالسعودية في الغرف والممرات وقاعات الاستقبال وغيرها، بحيث تكون مواكبة للنمط العالمي لتحقيق الوصول بالمنتج الى سقف الاحترافية العالية.

وأضاف: “ما يميز المنتجات التي سترى النور قريبا من خلال حرفيين وحرفيات سعوديات هو الدعم الفني من الشريك الرئيسي لبرنامج بارع في مجال تطوير المنتج وهو مؤسسة جبل التركواز التابعة لمؤسسة الامير تشارلز العالمية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل بين بارع والفنادق لكل مشروع، بالاضافة إلى إنتاج هدايا حرفية تقدم لضيوف الفنادق، متناغمة مع المنتجات المستخدمة في التصميم الداخلي للفندق.

وأكد على الأثر الاقتصادي المتوقع لهذا المشروع في توفير دخل اضافي مستمر للحرفيين المشاركين في المشروع، وهناك أثر أشمل يتمثل في التأسيس لصناعة لها خطوط إنتاج ومعرفة احتياجات العميل وتطوير المنتج وضبط الجودة وغيرها، معتبراً ان قطاع الفنادق سوق حقيقي وفرص استثمارية مهمة للحرف”.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) قد رعى “الثلاثاء 25 ربيع الأخر 1437 هـ – 2 فبراير 2016م”

توقيع اتفاقية برامج التعاون المشتركة بين (بارع) ومنشآت الإيواء السياحي بمختلف أنواعها والتي تأتي ضمن جهود البرنامج لدعم الحرف اليدوية اقتصاديا واستثماريا ونشر الحرفة السعودية في مختلف القطاعات، وذلك في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري.

ويقوم البرنامج بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين للمشاركة في تقديم الاستشارات الفنية في ما يخص استخدامات المنتجات الحرفية في التصاميم الداخلية والخارجية للفنادق, وغيرها.