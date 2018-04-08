أمانة عسير تناقش إيجاد مصادر جديدة للموارد الذاتية

المناطق - عسير

التقى مدير عام إدارة الاستثمارات بأمانة عسير م. على الحيد مع المشرف العام على إدارة الاستثمارات بوزارة الشؤون البلدية والقروية م. خالد الدغيثر حيث حضر الاجتماع رئيس بلدي عسير و عدد من أعضائه.

وذلك في إطار سعي أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها إلى تنمية مواردها الذاتية وإمكاناتها المحلية من خلال إيجاد مصادر جديدة للموارد الذاتية لقطاع الخدمات البلدية بالأمانة.

ونوقش خلال الاجتماع أبرز الفرص التي يمكن من خلالها إيجاد مصادر جديدة للموارد الذاتية لقطاع الخدمات البلدية بالأمانة، بما يحقق مكاسب ومنافع تساهم بالدفع نحو التنمية الشاملة، بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص، في تمويل و إنشاء وتشغيل بعض الخدمات البلدية لتخفيف عبء تكاليف التشغيل عن البلديات والحصول على عائد مادي مناسب.

الجدير بالذكر بأن إدارة الاستثمارات بأمانة عسير تقوم بالبحث باستمرار عن أنشطة استثمارية جديدة يمكن للقطاع الخاص المساهمة في إنشائها وتشغيلها للاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية.