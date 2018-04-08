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وزير الداخلية يزور قيادة قوات أمن المنشآت بالرياض

وزير الداخلية يزور قيادة قوات أمن المنشآت بالرياض
http://almnatiq.net/?p=563442
المناطق - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم قيادة قوات أمن المنشآت بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله، قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي، ونائب قائد قوات أمن المنشآت، وعدد من كبار ضباط أمن المنشآت.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم توجه سموه إلى معرض التجهيزات الفنية، حيث استمع إلى شرح مفصل عن النظم والبرامج التقنية المتوفرة في قوات أمن المنشآت، والتي يتم تسخيرها لمساعدة رجال القوات في أداء أعمالهم لتحقيق الاستقرار وحماية الأرواح ومدخرات الوطن.

بعد ذلك اطلع سمو وزير الداخلية على غرفة القيادة والتحكم، ومن ثم تفقد سموه آليات القوات الحديثة والدوريات الذكية التي تستخدمها قوات أمن المنشآت.

إثر ذلك توجه سموه إلى قاعة الاحتفالات الرئيسة حيث شاهد سموه عرضًا مرئيًا يحاكي تاريخ قوات أمن المنشآت وأهم الأعمال التي تقوم بها وأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها.

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