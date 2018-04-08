والد الشيهد “عبدالرزاق العنزي” يقف بفخر أمام لوحة شارع يحمل اسم ابنه بسكاكا

المناطق - سكاكا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة في أحد الشوارع الجديدة في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف لوالد الشيهد الشهيد البطل الرائد عبدالرزاق بن متعب الملحم الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعاً عن الوطن، الشيخ متعب الملحم العنزي وقفاً بشموخ واعتزاز ، أمام اللوحة التي تحمل أسم ابنه .

ونفذت أمانة منطقة الجوف، تركيب لوحات التسمية الخاصة بأسماء الشوارع بواقع 25 لوحة والتي تضمنت أسماء شهداء الوطن رحمهم الله، الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن، حيث قامت الامانة بتسمية شوارع مدينة سكاكا .