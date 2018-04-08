والد الشيهد “عبدالرزاق العنزي” يقف بفخر أمام لوحة شارع يحمل اسم ابنه بسكاكا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة في أحد الشوارع الجديدة في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف لوالد الشيهد الشهيد البطل الرائد عبدالرزاق بن متعب الملحم الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعاً عن الوطن، الشيخ متعب الملحم العنزي وقفاً بشموخ واعتزاز ، أمام اللوحة التي تحمل أسم ابنه .
ونفذت أمانة منطقة الجوف، تركيب لوحات التسمية الخاصة بأسماء الشوارع بواقع 25 لوحة والتي تضمنت أسماء شهداء الوطن رحمهم الله، الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن، حيث قامت الامانة بتسمية شوارع مدينة سكاكا .
بأسم شهيد الدين ثم الوطن الشهيد
عبدالله بن محمد نداء السهيان
كذلك بأسم شهيد الدين ثم الوطن الشهيد خالد بن سليمان مسعد العطوي
كذلك بأسم شهيد الدين ثم الوطن الشهيد ثامر بن ناير الأقراط العنزي
كذلك بأسم شهيد الدين ثم الوطن الشهيد راكان بن عبدالعزيز شايع العايدي
كذلك بأسم شهيد الدين ثم الوطن الشهيد عبدالرزاق بن متعب عبدالرزاق العنزي
كذلك بأسم شهيد الدين ثم الوطن الشهيد سعود بن خلف مطرود السرحاني
كذلك بأسم شهيد الدين ثم الوطن الشهيد مهند بن حمد كساب المويشير .
وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني عن اعتزازه وافتخاره بما قدّم هؤلاء الشهداء في سبيل الدفاع عن هذا الدين العظيم وأرض الوطن الغالي، وأن الامانة تستشعر الدور البطولي الذي قدّمه شهداء الوطن ، وما يقدّمه جنودنا البواسل لأمن وسلامة هذه البلاد الغالية سواء على الحد الجنوبي أو في الداخل، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.
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