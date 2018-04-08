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بمشاركة فهد المولد في الاحتياط .. ليفانتي يهزم لاس بالماس

بمشاركة فهد المولد في الاحتياط .. ليفانتي يهزم لاس بالماس
http://almnatiq.net/?p=563470
المناطق - وكالات

اقترب فريق ليفانتي خطوة كبيرة من البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عبر فوزه المثير على ضيفه لاس بالماس 2 -1 يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر بفارق ثمان نقاط عن منطقة الخطر فيما اقترب لاس بالماس خطوة جديدة من الهبوط بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

 

وشهدت المباراة التواجد الرسمي الأول للاعب السعودي الدولي فهد المولد منذ انتقاله إلى ليفانتي في يناير الماضي، لكنه بقي على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

وتقدم خورخي أندوخار مورينو بهدف لليفانتي في الدقيقة 35 ثم تعادل دافيد غارسيا للاس بالماس في الدقيقة 50 وأنهى ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خورخي أندوخار في الدقيقة 86.

ولكن رغم النقص العددي خطف خوسيه كامبانيا هدف الفوز القاتل لليفانتي في الوقت بدل الضائع.

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