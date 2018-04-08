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” العمراني ” مديراً للتموين الطبي بمستشفي الاطفال بتبوك

” العمراني ” مديراً للتموين الطبي بمستشفي الاطفال بتبوك
http://almnatiq.net/?p=563473
المناطق - تبوك
أصدر مدير مستشفي الولادة والاطفال بتبوك الاستاذ حميد بن سليم المقبلي قراراً اداريا بتكليف الصيدلي سعد نزال العمراني مديراً لأدارة التموين الطبي بالمستشفي .
ويعد العمراني من الكفاءة الشابه والطموحه ويحمل درجة البكالوريوس في تخصص الصيدله.
ومن جانبه اعرب العمراني عن خالص شكره وتقديره لـمدير المستشفى على هذه الثقة متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع ، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على تحمل المسئولية والقيام بها على الوجه الأمثل وأن يسهم مع بقية زملائه في خدمة المرضى والمراجعين .

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