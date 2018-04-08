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رئيس اتحاد الأدباء في اليمن يعرض مكتبته للبيع

رئيس اتحاد الأدباء في اليمن يعرض مكتبته للبيع
http://almnatiq.net/?p=563477
المناطق - الرياض
في خطوة تكشف الحالة المأساوية التي خلفتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء بعدما صادرت رواتب الموظفين، أعلن رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في صنعاء، عرض مكتبته للبيع حتى يسدد ديونه المتراكمة ويدفع إيجار شقته.

وقال محمد القعود، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين على صفحته في فيسبوك “قررت أنا المدعو محمد القعود المصاب بلعنة الثقافة بيع مكتبتي”.

وأضاف أن مكتبته تضم أكثر من ثمانية آلاف كتاب في مختلف مجالات المعرفة والثقافة، وأشار إلى أن 20 في المئة من الكتب في سكنه، أما الثمانون في المئة المتبقية ففي مكتبة خاصة به خارج المسكن.

وعزا المثقف اليمني قراره إلى حاجته لتسديد بعض الديون التي تراكمت عليه، وفي مقدمتها إيجار الشقة التي يسكن فيها وأصبح مهددا بمغادرتها، خلال الأيام القادمة بالنظر إلى عدم تسديد إيجارها منذ ما يقارب العام.

وأورد “مع اعتذاري لنفسي ولأسرتي ولكتبي عن كتابة ونشر هذا الإعلان الموجع الذي لم أكن أتخيل في يوم من الأيام أنني سأكتبه وانشره..!!”.

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