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أمير الجوف يبحث مشاريع درء مخاطر السيول وخطط الدفاع المدني

أمير الجوف يبحث مشاريع درء مخاطر السيول وخطط الدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=563480
المناطق - الجوف

   ناقش صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مشاريع درء مخاطر السيول والأمطار التي تقوم عليها أمانة المنطقة، وخطط الدفاع المدني التي تنفذها وتقوم على تطبيها في حال دعت الحاجة .

   جاء ذلك خلال اجتماع سموه بأمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني ومدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد بن عبدالله القريني بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، وقد تركز نقاش سمو أمير الجوف خلال الإجتماع على مواطن الخلل التي تعرضت لها شوارع واحياء مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ، مبينا سموه انه من خلال التقارير الواردة للإمارة تبين ان مثل هذه المشاكل قد تكررت خلال السنوات الماضية دون وجود حلول جذرية لها .

   وأكد الأمير بدر بن سلطان خلال الإجتماع على أن كل مايمس المواطن من خدمات مباشرة يجب ان تكون من أولويات العمل وفق المعايير المدروسة مع التنفيذ بالجودة المطلوبة والنوعية، فسلامة المواطن ومصلحة فوق كل اعتبار .

  بعد ذلك استمع سموه للجهود التي بذتلها أمانة ودفاع المدني بالمنطقة في تنفيذ رفع الضرر ومعالجة مواطن الضعف التي وقعت جراء أمطار الخير والبركة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا .

   وشدد أمير منطقة الجوف على معالجة النقاط الحرجة التي تم تحديدها ومعالجتها لضمان عدم تكرار ذلك مع اهمية البدء في حلول أنية تحد من أثار تدفق مياه الأمطار وأخرى مستقبلية ، كما وجه سموه بتشكيل  فريق عمل مشترك لهذا الغرض .

  حضر الاجتماع وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري ووكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

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