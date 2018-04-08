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صحة مكة: حالات الجرب انخفضت في العاصمة المقدسة بنسبة 80%.. والوضع تحت السيطرة
http://almnatiq.net/?p=563483
المناطق - مكة المكرمة

أكد مدير الشؤون الصحية بمكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، أن المديرية تتعامل مع مرض الجرب، بكل شفافية، وأنها جاهزة للرد على أي استفسار، فيما نفى مدير تعليم مكة محمد الحارثي تقديم الاختبارات.

ودعا بلجون، خلال المؤتمر الصحفي المشترك للشؤون الصحية وتعليم مكة عن التعامل مع المرض، الجميع لأخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة، مؤكداً أن حالات الإصابة بالمرض انخفضت في العاصمة المقدسة بنسبة 80% ‏خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتابع بلجون أن جميع الحالات التي أصيبت بالمرض أعطيت العلاج اللازم وتماثلت للشفاء، وأن الوضع تحت السيطرة والحالات في تناقص، ولم تسجَّل أي حالة ‏تنويم، والأدوية متوفرة وتقدَّم للمرضى والمخالطين بالمجان.

وأكد مدير الشؤون الصحية بمكة المكرمة أن المرض لا يؤثر على الأعضاء الداخلية، ولا يسبب الوفاة، أو أي إعاقات، فيما كشف محمد الحارثي مدير تعليم مكة المكرمة استمرار تعليق بعض المدارس حتى يتم التحقق والتأكد من شفاء ‏جميع ‏الطلاب، مؤكداً أن الوضع مطمئن ولا تقديم للاختبارات.

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