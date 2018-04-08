” أمانة الجوف ” ترفع 700 طن من أنقاض  مياه الأمطار من الأحياء والشوارع

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني أنه بدأت اعمال التنظيف والكنس والصيانة والمسح الميداني لفتحات التصريف، حيث لا زالت الفرق تعمل حتى الان لحين الانتهاء من كافة الاعمال، بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف .

وأضاف المهندس القحطاني أن فرق النظافة رفعت اكثر من 700 طن من الانقاض التي خلفتها مياه الامطار ، ومازالت الامانة متواصلة بالعمل .

مؤكداً أن الأمانة تعمل على تعزيز جهودها مشيراً أن النظافة العامة ضمن أولويات خططها التنفيذية التي يتم العمل على برمجتها بصفة مستمرة خدمةً للمواطنين، في ظل الدعم اللامحدود من لدن حكومتنا الرشيدة (أيدها الله)، وبتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ.



