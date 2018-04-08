احدث الأخبار

بدم بارد.. قناص إسرائيلي يطلق النار على فلسطينية سلمية قرب السياج الحدودي شرق غزة
أبرز المواد
 ” أمانة الجوف ” ترفع 700 طن من أنقاض  مياه الأمطار من الأحياء والشوارع
منطقة الجوف
 فرنسا تدين “هجمات دوما الكيماوية” و”ستتحمل مسؤولياتها كاملة”
أبرز المواد
 صحة مكة: حالات الجرب انخفضت في العاصمة المقدسة بنسبة 80%.. والوضع تحت السيطرة
منطقة مكة المكرمة
 أمير الجوف يبحث مشاريع درء مخاطر السيول وخطط الدفاع المدني
منطقة الجوف
 رئيس اتحاد الأدباء في اليمن يعرض مكتبته للبيع
أبرز المواد
 ” العمراني ” مديراً للتموين الطبي بمستشفي الاطفال بتبوك
منطقة تبوك
 بمشاركة فهد المولد في الاحتياط .. ليفانتي يهزم لاس بالماس
أبرز المواد
 العلم يكشف: كم ثانية تحتاج لغسل يديك بطريقة صحية؟
أبرز المواد
 بدر بن سلطان يرعى انطلاق مهرجان تمور الجوف غداَ
منطقة الجوف
 تركيا: “شبهات قوية” بوقوف الأسد وراء “كيماوي دوما”
أبرز المواد
 تقرير يفضح علاقات “حزب الله” بعصابات المخدرات في كولومبيا
أبرز المواد
شاهد .. لحظة انفجار “آيفون” بوجه شابة

شاهد .. لحظة انفجار “آيفون” بوجه شابة

أبرز المواد
أمير قطر يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المزمع عقدها في المملكة

أمير قطر يرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المزمع عقدها في المملكة

أبرز المواد
هذا ما قالته والدة هيفاء بعد كشف كذبتها .. ورد سفير المملكة عليها !

هذا ما قالته والدة هيفاء بعد كشف كذبتها .. ورد سفير المملكة عليها !

أبرز المواد
ضربات “قاصمة” للتحالف على مواقع الحوثيين .. وانهيارات “متسارعة” للميليشيات

ضربات “قاصمة” للتحالف على مواقع الحوثيين .. وانهيارات “متسارعة” للميليشيات

أبرز المواد

بدم بارد.. قناص إسرائيلي يطلق النار على فلسطينية سلمية قرب السياج الحدودي شرق غزة

بدم بارد.. قناص إسرائيلي يطلق النار على فلسطينية سلمية قرب السياج الحدودي شرق غزة
http://almnatiq.net/?p=563493
المناطق - الرياض

بدم جليدي.. أطلق القناصة الإسرائيليون الرصاص صوب امرأة فلسطينية قرب السياج الفاصل شرق غزة.

وتظهر المرأة في الشريط الذي سجله المتواجدون بالمكان وهي تقترب من السياح الفاصل ملوحة بعلم فلسطين، عندما باغتها قناص بطلقة أسقطتها أرضا فهرع العشرات من المتظاهرين في المكان لإنقاذها ونقلها إلى الإسعاف.

ووصف عضو الكنيست أحمد الطيبي المشهد بـ”إرهاب العلم”، وقال معقبا على ما حدث “تذكروا هذه الصورة جيدا فهي ملخص القصة والرواية.. علم فلسطيني في يد سيدة فلسطينية يزعزع أمن دولة المفاعل النووي.. قناص الاحتلال الجبان يحدد الهدف ثم يصطاده .. إسرائيل 2018.. غزة 2018”.

روابط ذات صلة

فرنسا تدين “هجمات دوما الكيماوية” و”ستتحمل مسؤولياتها كاملة”

فرنسا تدين “هجمات دوما الكيماوية” و”ستتحمل مسؤولياتها كاملة”
رئيس اتحاد الأدباء في اليمن يعرض مكتبته للبيع

رئيس اتحاد الأدباء في اليمن يعرض مكتبته للبيع
بمشاركة فهد المولد في الاحتياط .. ليفانتي يهزم لاس بالماس

بمشاركة فهد المولد في الاحتياط .. ليفانتي يهزم لاس بالماس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*