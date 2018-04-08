مصرع أكثر من عشرين عنصرًا من الانقلابيين بنيران الجيش اليمني ‏في صرواح

المناطق - واس

لقي أكثر من 20 عنصرًا من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم في هجمات شنها ‏الجيش ‏اليمني على مواقع للانقلابيين بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب. ‏

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح لموقع / 26 سبتمبر / التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن ‏مدفعية الجيش قصفت مواقع وتجمعات المليشيا في مواقع متفرقة من ‏صرواح .

وتأتي المواجهات بعد يوم من هجمات شنتها المليشيا على مواقع يسيطر عليها الجيش في ‏تبة ‏المطار ومواقع الجرب وموقع الزغن في ميمنة جبهة صرواح وخسر فيها المتمردون ‏أكثر ‏من ثلاثين من عناصرهم .‏

‏وفي محافظة البيضاء قُتل ثلاثة من عناصر المليشيا في كمين مسلح للمقاومة الشعبية، في ‏جبهة قيفة بمحافظة البيضاء .

وقال مصدر ميداني يمني إن المقاومة في جبهة قيفة نصبت كمينًا لعناصر من المليشيا ‏تستقل ‏عربة في منطقة سُبلة الجرم في مديرية القريشية ونتج عن العملية عن إعطاب العربة ومقتل العناصر التي كانت تستقلها .

يأتي هذا فيما قصفت مقاتلات التحالف العربي عددًا من مواقع المليشيا وتجمعاتها في ‏جبهة ‏قانية .

‏ وأفادت مصادر عسكرية، إن الغارات استهدفت تجمعات المليشيا في منطقتي ‏مسعودة ‏واليسبل ودمرت عدد من آلياتها في منطقة غول سام بالجبهة .

وكان الجيش اليمني، قد حرر في هجمات أمس ضد المليشيا في منطقة قانية قرى آل ‏هقاش، والجربان آل ‏عمر القريبتين من جبل مسعودة .