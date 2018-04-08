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فريق ترامب للأمن القومي يبحث خيارات الرد على “الهجوم الكيميائي” في دوما

فريق ترامب للأمن القومي يبحث خيارات الرد على “الهجوم الكيميائي” في دوما
http://almnatiq.net/?p=563517
المناطق - وكالات

ذكر وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن فريق الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، سيدرس اليوم الخيارات المحتملة للتعامل مع الهجوم الكيميائي بدوما السورية.

قال منوتشين، خلال مقابلة مع قناة “CBS”، الأحد، تعليقا على التقارير، التي زعمت استخدام القوات السورية الحكومية أسلحة كيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق: “يبدو أن هذا الحادث مثال شنيع جديد لأعمال نظام (الرئيس السوري بشار الأسد)”.

وأشار منوتشين إلى أن فريق البيت الأبيض للأمن القومي سيبث الأحد الخطوات، التي ستتخذها الولايات المتحدة في ظل الأوضاع الحالية بسوريا.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي: “يمكنني أن أؤكد لكم أن أعضاء فريق الأمن القومي سيدرسون خيارات مختلفة تحدث عنها الرئيس الأمريكي”.

وفي وقت سابق من اليوم ذكر مستشار البيت الأبيض للأمن الداخلي، توماس بوسرت، أن إدارة ترامب لا تستبعد أي خيارات من الطاولة للرد على الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا، بما في ذلك ضربة صاروخية.

ولاحقا، اتهم الرئيس الأمريكي الحكومة السورية والأسد بالوقوف وراء مقتل عشرات الأشخاص في دوما جراء استخدام مادة كيميائية في المدينة، وقال إن روسيا وإيران مسؤولتان عن دعم الرئيس السوري، الذي وصفه ترامب بـ”الحيوان”، مشيرا إلى أن ثمن هذا الهجوم “سيكون باهظا”.

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