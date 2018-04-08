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تعليم حفر الباطن ينفي إغلاق مدرسة ابتدائية بسبب الجرب

تعليم حفر الباطن ينفي إغلاق مدرسة ابتدائية بسبب الجرب
http://almnatiq.net/?p=563521
المناطق - عبدالله السعيدي

نفى المتحدث الرسمي لتعليم حفرالباطن إبراهيم السليمان ماتردد من شائعات حول إغلاق مدرسة ابتدائية لوجود اشتباه بمرض الجرب مؤكداً بأن هناك خطاً مباشراً وتعاوناً كبيراً بين التعليم والشؤون الصحية والبلدية سواءً في جانب الطب الوقائي من خلال للصحة المدرسية أو الإعلام الصحي في إيراد المعلومة وإعلانها خاصة فيما يتعلق بالحالات المعدية .
وكشف السليمان بأن إدارة الصحة المدرسية بالتعاون والتنسيق المباشر مع الصحة والبلدية تقوم بعمل الاحترازات اللازمة ونشر آلية التعامل مع الحالات المعدية في المدارس ونشر آلية التعامل عبر قنوات التواصل الخاصة بالإدارة.
وأكد السليمان على عدم الانسياق خلف ما يتردد من شائعات مما تخلق نوعاً من البلبلة مع احتفاظ إدارة التعليم بحقها القانوني ضد مروجي الشائعات عبر وسائل التواصل .

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