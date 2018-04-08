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 الجمعية  العمومية بغرفة الباحة تعقد اجتماعها 
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الجمعية  العمومية بغرفة الباحة تعقد اجتماعها 

الجمعية  العمومية بغرفة الباحة تعقد اجتماعها 
http://almnatiq.net/?p=563524
المناطق-الباحة
عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة إجتماع الجمعية العمومية للدورة الرابعة والثلاثون للعام 2017 م برئاسة  صالح علي آل محفوظ رئيس مجلس الإدارة، وحضور نائبي وأعضاء المجلس والأستاذ رامي الزهراني ممثل فرع وزارة التجارة والإستثمار بمنطقة الباحة ،والأستاذ عبدالرحمن شرف أمين عام الغرفة ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالباحة.
وبدأ الإجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة رحب فيها بالحضور شاكراً ومقدراً حضورهم وطرح مالديهم من استفسارات واقتراحات متطلعاً إلى بذل المزيد من الجهود في العام الحالي بما يلبي توجهات حكومتنا الرشيدة وتوجيهات سمو أمير المنطقة في كل مايخدم تنمية المنطقة وتطوير اقتصادها المحلي
 بعد ذلك ألقى الأمين العام للغرفة كلمة استعرض من خلالها التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2017 م وأهداف الغرفة المستقبلية لتقوم بدور أكثر فاعلية للمجتمع، والتطلع الدائم لدعم منتسبيها من التجار ورجال وسيدات الأعمال، بعد ذلك استعرض المحاسب القانوني للغرفة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017 م واعتمادها واستعراض الميزانية التقديرية لعام 2018م واعتمادها ، بعد ذلك تم فتح المناقشة حول الأمور والقضايا التي تهم مجتمع الأعمال بالمنطقة.

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