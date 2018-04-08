الجمعية  العمومية بغرفة الباحة تعقد اجتماعها 

عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة إجتماع الجمعية العمومية للدورة الرابعة والثلاثون للعام 2017 م برئاسة صالح علي آل محفوظ رئيس مجلس الإدارة، وحضور نائبي وأعضاء المجلس والأستاذ رامي الزهراني ممثل فرع وزارة التجارة والإستثمار بمنطقة الباحة ،والأستاذ عبدالرحمن شرف أمين عام الغرفة ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالباحة.

وبدأ الإجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة رحب فيها بالحضور شاكراً ومقدراً حضورهم وطرح مالديهم من استفسارات واقتراحات متطلعاً إلى بذل المزيد من الجهود في العام الحالي بما يلبي توجهات حكومتنا الرشيدة وتوجيهات سمو أمير المنطقة في كل مايخدم تنمية المنطقة وتطوير اقتصادها المحلي